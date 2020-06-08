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Сегодня в России день социального работника 

Авторадио 38 минут назад
Сегодня в России день социального работника
Фото: РИА Новости
8 июня в России социальные работники в 20-й раз отмечают профессиональный праздник. Сегодня в соцзащите Москвы работает более 40 тысяч человек, из которых 7 тысяч — социальные работники. В систему столичной соцзащиты входит 176 организаций. Каждый день они заботятся о незащищенных жителях Москвы, помогают с решением бытовых вопросов, оказывают адресную помощь. Сегодня в Москве меры социальной поддержки получают более 4 млн человек, то есть каждый третий горожанин.
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