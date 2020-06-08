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Еще 1 тыс. 633 пациента вылечились от коронавируса в Москве 

Агентство «Москва» и ещё 3 20 минут назад
Еще 1633 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве выздоровели еще 1 тыс. 633 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 тыс. 633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104 тыс. 347 человек» — сообщила вице-мэр.
После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.
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Общество , Новости Москвы
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