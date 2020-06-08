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Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса 

Lenta.ru 5 часов назад
Коронавирус оставил россиян без отпусков
Фото: ТАСС
Почти каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».
Отмечается, что 20 процентов респондентов совсем отказались от отпуска в этом году. При этом 30 процентов опрошенных решили отменить путешествия за границу, а 25 процентов — отказались и от поездок по России. Еще 12 процентов респондентов приняли решение перенести все путешествия на осенне-зимний период.
По данным опроса, 62 процента опрощенных отметили, что пандемия повлияла на их отпуск, а 38 процентов заявили, что их планы на летний отдых остались без изменений.
В исследовании приняли участие более трех тысяч респондентов со всей России.
В мае сообщалось, что российские туристы назвали самый желанный летний отдых после спада пандемии коронавируса и снятия введенных на ее фоне ограничений. Большинство россиян хотели бы отправиться в отпуск на море — за такой вариант проголосовал 61 процент респондентов.
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