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Назван срок появления лекарства от коронавируса в России 

Lenta.ru 1 час назад
Назван срок появления лекарства от коронавируса в России
Фото: ТАСС
Создатели лекарств для борьбы с коронавирусом подали более 90 заявок на получение патента. Скорее всего, в июле появится препарат, который можно будет использовать в лечении зараженных пациентов. Такой срок в интервью «Российской газете» назвал глава Роспатента Григорий Ивлиев.
«Судя по валу заявок, лекарство к середине лета точно будет», — сказал он.
По его словам, на рассмотрении находятся более полусотни изобретений на терапевтические и профилактические средства от COVID-19. Для таких разработок в службе установлен приоритетный порядок рассмотрения, который занимает до двух месяцев вместо пяти-шести. Также есть заявки на средства дезинфекции и индивидуальной защиты. «Вообще весь этот вал идей и предложений настраивает на очень оптимистический лад», — добавил Ивлиев.
В конце мая Минздрав зарегистрирован первый в России препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» (также известно как «Фавипиравир», произведено производства РФПИ и «ХимРар»). Ранее его применяли при лечении лихорадки Эбола. В российские клиники лекарство поступит 11 июня. Его будут раздавать зараженным бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
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Общество , Григорий Ивлиев , Минздрав РФ , Роспатент , Российский фонд прямых инвестиций , "Российская газета"
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