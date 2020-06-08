В России 736 тысяч школьников планируют сдать ЕГЭ 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 736 тысяч российских школьников планируют в этом году сдать ЕГЭ.

Он отметил, что школьники 9 и 11 классов в этом году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Те из них, кто захочет продолжить обучение в средне-профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата.

"Выпускники же, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Это собираются сделать более 736 тысяч школьников", — сказал Мишустин на заседании координационного совета по коронавирусу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф