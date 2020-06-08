Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России 736 тысяч школьников планируют сдать ЕГЭ 

РИА Новости и ещё 19 2 часа назад
В России 736 тысяч школьников планируют сдать ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 736 тысяч российских школьников планируют в этом году сдать ЕГЭ.
Он отметил, что школьники 9 и 11 классов в этом году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Те из них, кто захочет продолжить обучение в средне-профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата.
"Выпускники же, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Это собираются сделать более 736 тысяч школьников", — сказал Мишустин на заседании координационного совета по коронавирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Последние новости
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Общество , Михаил Мишустин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого
В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого
Стало известно имя избранника Екатерины Варнава
Стало известно имя избранника Екатерины Варнава
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение