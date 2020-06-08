Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Рабочая неделя будет сокращена в связи с празднованием Дня России. Об этом со ссылкой на Роструд сообщает РИА Новости.
В ведомстве рассказали, что рабочими будут 8 — 11 июня, так как День России, 12 июня, в этом году выпал на пятницу.
Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на час, поскольку он является предпраздничным, пояснили в Роструде.
Также выходным в честь парада Победы станет 24 июня. Однако 23 июня рабочий день сокращен не будет.
Как писал «Рамблер», ранее в Министерстве труда рассказали, что 24 июня будет считаться нерабочим днем, а не праздничным или выходным. Поэтому работу в этот день будут оплачивать в обычном, а не в повышенном размере.