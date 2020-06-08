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Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе 

Алиса Селезнёва и ещё 2 19 минут назад
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
Фото: ТАСС
Рабочая неделя будет сокращена в связи с празднованием Дня России. Об этом со ссылкой на Роструд сообщает РИА Новости.
В ведомстве рассказали, что рабочими будут 8 — 11 июня, так как День России, 12 июня, в этом году выпал на пятницу.
Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на час, поскольку он является предпраздничным, пояснили в Роструде.
Также выходным в честь парада Победы станет 24 июня. Однако 23 июня рабочий день сокращен не будет.
Как писал «Рамблер», ранее в Министерстве труда рассказали, что 24 июня будет считаться нерабочим днем, а не праздничным или выходным. Поэтому работу в этот день будут оплачивать в обычном, а не в повышенном размере.
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Общество , Минтруд , Роструд , РИА Новости
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