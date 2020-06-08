Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

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Рабочая неделя будет сокращена в связи с празднованием Дня России . Об этом со ссылкой на Роструд сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что рабочими будут 8 — 11 июня, так как День России, 12 июня, в этом году выпал на пятницу.

Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на час, поскольку он является предпраздничным, пояснили в Роструде.

Также выходным в честь парада Победы станет 24 июня. Однако 23 июня рабочий день сокращен не будет.