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Женщина нашла тайных жен и 13 детей мужа-многоженца и прибавила 32 килограмма 

Lenta.ru 1 час назад
Женщина нашла тайных жен и 13 детей мужа
Фото: Second Nature
Жительница британского города Эдинбург, поправившаяся на 32 килограмма после того, как ее муж оказался мошенником и многоженцем, нашла способ похудеть. Ее историю рассказало издание Metro.
Мэри Тернер Томсон (Mary Turner Thomson) познакомилась с американцем по имени Уильям в интернете. Всего через три недели он сделал ей предложение. Они поженились и прожили вместе шесть лет. Мужчина убедил ее, что работает в ЦРУ, и время от времени уезжал в многомесячные командировки. Однажды ей пришлось продать квартиру и все имущество, чтобы собрать 250 тысяч долларов, которые, по утверждению мужа, требовали шантажисты, грозившиеся похитить ее детей.
Так продолжалось до тех пор, пока Мэри Томсон не нашла еще одна женщина, пострадавшая от действий Уильяма. Истории про ЦРУ и шантажистов оказались выдумкой. В действительности Уильям скрывал еще двух жен, с которыми встречался во время своих «командировок», 13 детей от шести женщин и судимость за сексуальное преступление. Позднее он попал за решетку за двоеженство, мошенничество и нарушения, связанные с огнестрельным оружием.
Это стало тяжелым ударом для Мэри Томсон.
«После шести лет с психопатом я потеряла все, оставшись без дома с двумя детьми на шее», — вспоминала она.
От печали женщина располнела до 120 килограммов. Избавиться от веса оказалось непросто.
«Я пробовала разные диеты, но ни одна не работала, — вспоминает она. — В итоге я сдалась и считала, что теперь всегда буду такого размера».
Мэри Томсон все же удалось похудеть при помощи программы Second Nature, предлагаемой британской Национальной системой здравоохранения. Она стала больше ходить, сократила количество углеводов в рационе и спустя неделю стала весить на 4,5 килограмма меньше. Через 12 недель у женщины выработались новые пищевые привычки, а ее вес сократился на 12,7 килограмма.
В 2018 году сообщалось о трех девушках из китайского города Наньнин, которые обнаружили, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Он использовал разные имена и под мошенническими предлогами брал в долг крупные денежные суммы.
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Общество , ЦРУ , Эдинбург
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