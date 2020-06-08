Тюменская порнозвезда впала в депрессию

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор ( Любовь Бушуева ) впала в депрессию из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом она рассказала URA.RU. Большинство переживаний актрисы фильмов для взрослых связаны с невозможностью путешествовать.

«У меня депрессия из-за того, что я не могу никуда выехать. Мне нужно путешествовать, и я сейчас с удовольствием уехала бы куда-нибудь в Европу, но пока этого сделать не могу, потому что границы закрыты. Очень жду, когда это все закончится», — пояснила Тейлор агентству.

Первой страной, которую посетит Тейлор после снятия ограничений по коронавирусу, станет Франция: она собирается на несколько дней уехать в Париж. Ранее порнозвезда пообещала отдаться создателям вакцины от COVID-19, за что её высмеял телеведущий Иван Ургант

Любовь Бушуева, которая в порноиндустрии известна как Лола Тейлор, родилась в Ишиме Тюменской области. Как ранее писало URA.RU, она боится возвращаться в родной город, потому что там её «закидают камнями».