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Тюменская порнозвезда впала в депрессию из-за коронавируса 

Ura.Ru и ещё 1 29 минут назад
Тюменская порнозвезда впала в депрессию
Фото: © URA.RU
Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) впала в депрессию из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом она рассказала URA.RU. Большинство переживаний актрисы фильмов для взрослых связаны с невозможностью путешествовать.
«У меня депрессия из-за того, что я не могу никуда выехать. Мне нужно путешествовать, и я сейчас с удовольствием уехала бы куда-нибудь в Европу, но пока этого сделать не могу, потому что границы закрыты. Очень жду, когда это все закончится», — пояснила Тейлор агентству.
Первой страной, которую посетит Тейлор после снятия ограничений по коронавирусу, станет Франция: она собирается на несколько дней уехать в Париж. Ранее порнозвезда пообещала отдаться создателям вакцины от COVID-19, за что её высмеял телеведущий Иван Ургант.
Любовь Бушуева, которая в порноиндустрии известна как Лола Тейлор, родилась в Ишиме Тюменской области. Как ранее писало URA.RU, она боится возвращаться в родной город, потому что там её «закидают камнями».
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Комментарии
Общество , Иван Ургант , Любовь Бушуева , РИА Ura.ru
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