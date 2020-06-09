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В Бурятии за сутки выявили 79 случаев коронавируса 

RT на русском и ещё 9 1 час назад
В Бурятии за сутки выявили 79 случаев коронавируса
Фото: АГН «Москва» © Сергей Киселев
В Бурятии в течение суток число больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 79. За время пандемии в регионе подтверждено 1956 случаев.
Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.
«По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 09.06.2020 зарегистрировано 1956 (+79) лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — указано в сообщении.
В том числе в Улан-Удэ с начала пандемии подтверждено 1077 случаев.
За всё время в регионе выздоровели от коронавируса 1154 человек, также зафиксировано 11 летальных случаев.
Днём ранее в Бурятии было подтверждено 44 случая COVID-19.
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Общество , Эпидемия , COVID-19 , Республика Бурятия
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