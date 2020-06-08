На Камчатке создадут парк на берегу Тихого океана 

В 15 километрах от Петропавловска-Камчатского планируется создать парк на Халактырском пляже с черным вулканическим песком на берегу Тихого океана, сообщает ТАСС.

Сейчас подрядчик грейдирует дорогу к побережью и благоустраивает места отдыха. После того, как проектная документация будет рассмотрена на публичных слушаниях, власти определят территорию парка, а также обозначат подъездные пути и места для парковок.

Подъезды к Халактырскому пляжу не были благоустроены более десяти лет. В мае эту территорию наделили статусом парковой зоны.

Пляж отличается черным вулканическим песком, толща которого достигает 20 метров. Протяженность прибрежной полосы составляет свыше 30 километров.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.