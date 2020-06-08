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На Камчатке создадут парк на берегу Тихого океана 

Lenta.ru и ещё 2 47 минут назад
На Камчатке создадут парк на берегу Тихого океана
Фото: kamgov_41 / YouTube
В 15 километрах от Петропавловска-Камчатского планируется создать парк на Халактырском пляже с черным вулканическим песком на берегу Тихого океана, сообщает ТАСС.
Сейчас подрядчик грейдирует дорогу к побережью и благоустраивает места отдыха. После того, как проектная документация будет рассмотрена на публичных слушаниях, власти определят территорию парка, а также обозначат подъездные пути и места для парковок.
Подъезды к Халактырскому пляжу не были благоустроены более десяти лет. В мае эту территорию наделили статусом парковой зоны.
Пляж отличается черным вулканическим песком, толща которого достигает 20 метров. Протяженность прибрежной полосы составляет свыше 30 километров.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Петропавловск-Камчатский
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