Названы самые уязвимые к последствиям пандемии профессии

Как сообщили эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС , самозанятые и индивидуальные предприниматели больше всех уязвимы к воздействию пандемии на рынок труда. Результаты исследования приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По мнению авторов доклада, 49,7 процента всех трудящихся в стране заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева отметила, что невозможно избежать всех экономических и социальных потерь, но их можно минимизировать и смягчить. По ее словам, для этого нужно знать уязвимые группы.

К таковым эксперты отнесли самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также работников наиболее пострадавших отраслей: транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения. Под угрозой увольнения могут оказаться в том числе неустойчиво занятые — с «серыми» заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума. Часть бюджетников с зарплатой ниже прожиточного минимума, например, занятых на неполную ставку, также вошла в группу уязвимых.

Специалисты оценили долю подверженных рискам работников на основе на данных последней волны Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2018 год. Они репрезентируют население России по полу, возрасту, типу проживания и другим характеристикам. Всего в выборке было 12,1 тысячи человек и 4,8 тысячи домохозяйств.

Ранее президент России Владимир Путин назвал уровень безработицы в России в мае. По его словам, количество официально зарегистрированных безработных достигло 1,9 миллиона человек. Также президент заявил, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Нацпроект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.