Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый канал показал погромы в США вместо титров «Брата 2» 

Артём Кульша и ещё 8 29 минут назад
Первый канал показал погромы под песню «Гудбай, Америка»
Фото: РИА Новости
Первый канал показал кадры беспорядков в США вместо финальных титров фильма «Брат 2». Об этом сообщает паблик «Русское кино в топе» в социальной сети «ВКонтакте».
«Брат 2», как сообщал «Рамблер», — фильм режиссера Алексея Балабанова, сиквел его же фильма «Брат». Главную роль в обоих исполнил актер Сергей Бодров-младший.
На днях исполнилось 20 лет со дня премьеры «Брата 2». По этому случаю 5 июня Первый канал показал концерт 2016 года «Брат 2. Живой саундтрек», а 7 июня — документальные фильмы «В чем сила, брат?» (о Бодрове-младшем) и «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» (о Балабанове), а также «Брата» и «Брата 2».
«Первый канал все-таки выступил в своем стиле и вместо финальных титров "Брат 2" подверстал погромы в США под (песню группы "Наутилус Помпилиус". — Прим. ред.) "Гудбай Америка"… с плавным переходом в программу "Время"», — сообщает паблик «Русское кино в топе».
На протяжении последних недель в США проходят массовые акции протеста. Они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Комментарии 36
Общество , Алексей Балабанов , Сергей Бодров , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной
Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной
Раскрыта истинная причина скандала Чехии и России
Раскрыта истинная причина скандала Чехии и России
Россияне пытались отбить у полиции убившего сына отца
Россияне пытались отбить у полиции убившего сына отца
Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Видео
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
01:40
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение