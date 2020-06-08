Первый канал показал погромы под песню «Гудбай, Америка»

Первый канал показал кадры беспорядков в США вместо финальных титров фильма «Брат 2». Об этом сообщает паблик «Русское кино в топе» в социальной сети «ВКонтакте».

На днях исполнилось 20 лет со дня премьеры «Брата 2». По этому случаю 5 июня Первый канал показал концерт 2016 года «Брат 2. Живой саундтрек», а 7 июня — документальные фильмы «В чем сила, брат?» (о Бодрове-младшем) и «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» (о Балабанове), а также «Брата» и «Брата 2».

«Первый канал все-таки выступил в своем стиле и вместо финальных титров "Брат 2" подверстал погромы в США под (песню группы "Наутилус Помпилиус". — Прим. ред.) "Гудбай Америка"… с плавным переходом в программу "Время"», — сообщает паблик «Русское кино в топе».

На протяжении последних недель в США проходят массовые акции протеста. Они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.