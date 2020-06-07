Анонсированы изменения при найме на работу

Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом. Такая идея обсуждается в группе по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, сообщили "Известия" со ссылкой на отчет Минтруда.

На данный момент ограничения на найм иностранцев действуют только в ряде отраслей. Так, в строительных организациях без российского паспорта могут работать до 80 процентов сотрудников, в компаниях, выращивающих овощи — до половины, а в аптеке работать иностранцам запрещено.

Кроме того, в документе, как отмечает издание, говорится о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Помимо этого, в рамках консультациях обсуждаются вопросы оптимизации порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в сфере трудовой миграции.