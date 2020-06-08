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Ползущую в магазин российскую пенсионерку сняли на видео 

Lenta.ru и ещё 1 18 минут назад
Запись опубликована в группе «Подслушано Чайковский» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как пожилая женщина ползком добирается до продуктового, волоча перед собой сумку. Автор видео предлагает свою помощь, но та отказывается, затем он советует ей обратиться к волонтерам.
«Я уже отправляла их со списком, покупают, но не то», — ответила пенсионерка, добавив, что живет так уже шесть лет.
В беседе с телеканалом «360» автор ролика Вячеслав Нечкин назвал увиденное «позором для общества, которое не может устроить женщине достойный быт» и добавил, что разместил запись в сети, чтобы привлечь внимание горожан.
Героиня видео Людмила Гаврилова заявила, что отправилась в магазин сама для того, чтобы прогуляться в хорошую погоду и призвала «не раздувать из мухи слона». Ее знакомая Надежда Скрипник отметила, что пенсионерка переживает из-за излишнего внимания в СМИ и соцсетях.
«Лучше бы помогли продуктами, кто чем может, а не чесали языками и снимали видео», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Казани полиция задержала пенсионерку, которая нарушила режим самоизоляции и вышла в аптеку. Женщина пояснила, что ходила за лекарствами и уже собиралась домой, но ее все же провели к служебной машине для написания объяснений
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Общество , Видео , Социология , Людмила Гаврилова
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