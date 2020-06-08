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Соловьев оценил перепалку между Пауэллом и Трампом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 41 минуту назад
Соловьев оценил перепалку между Пауэллом и Трампом
Фото: РИА Новости
«Пауэлл — личность трагическая, потому его заявление в пользу Байдена прибавит Трампу голосов», — сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал заявление экс-госсекретаря США Колина Пауэлла о том, что он не поддержит главу Белого дома на грядущих выборах из-за того, что «Трамп все время лжет».
«Колин Пауэлл зря сделал такое заявление. Сам Трамп уже сыронизировал на эту тему, напомнив, что именно Пауэлл утверждал о наличии у Ирака оружия массового уничтожения, что стало поводом для войны в Персидском заливе. Хотя этого оружия там не нашли», — сказал Владимир Соловьев газете ВЗГЛЯД.
«Вообще Пауэлл — личность трагическая. Он ведь боевой генерал, который вынужден был пожертвовать своей репутацией и карьерой ради довольно странного выступления в Совбезе ООН с пробиркой. Поэтому его нынешнее заявление — лучшее высказывание в пользу Трампа, которое могло бы быть», — полагает собеседник.
«Вот если бы Пауэлл сказал, что он будет голосовать за Трампа — тогда у лидера республиканцев были бы проблемы. А так это высказывание только прибавит голосов нынешнему президенту США на предстоящих выборах», — заключил Соловьев.
Ранее бывший госсекретарь США Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента США Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии, который публично поддержал соперника республиканцев на будущих выборах президента.
Отвечая на вопрос о том, почему так важно предотвратить переизбрание Трампа, Пауэлл заявил, что не считает его работу эффективной и что «Трамп все время лжет».
В ответ на это глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Пауэлл несет ответственность за начало войны на Ближнем Востоке с участием США. По словам Трампа, именно Пауэлл говорил, что у Ирака есть оружие массового поражения. Президент США подчеркнул, что такого оружия «не было», но США «ввязались в войну».
Кроме этого, Дональд Трамп Пауэлла «занудой», который «будет голосовать за другого зануду, Сонного Джо Байдена».
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Общество , Саммит , Джозеф Байден , Колин Пауэлл , Владимир Соловьев , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Совбез ООН , Деловая газета "Взгляд" , Ирак , США
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