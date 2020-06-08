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В Кузбассе выявили 34 новых случая COVID-19 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
В Кузбассе выявили 34 новых случая COVID-19
Фото: РИА Новости
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 34 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Девять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 313 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 466 больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, четырнадцать новых случае зарегистрировано в Кемерово, семь — в Новокузнецке, по пять — в Белово и Прокопьевском районе, два — в Междуреченске, один — в Новокузнецком районе.
Среди новых выздоровевших по три жителя Кемерово и Междуреченска, двое из Белово и один из Прокопьевска.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 786 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9564 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
Общество , Сергей Цивилев , Роспотребнадзор , РИА Новости
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