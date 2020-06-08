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Племянница Скрипаля оценила данные о его обнаружении в Новой Зеландии 

Luga1news.ru и ещё 18 1 час назад
Племянница Скрипаля оценила переезд дяди
Фото: ТАСС
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория прокомментировала данные о том, что ее дядя, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, вместе с дочерью Юлией были обнаружены в Новой Зеландии под новыми именами.
Об этом сообщает ТАСС. Она отметила, что Скрипали из-за проблем со здоровьем не могли переехать в Новую Зеландию из Великобритании.
Племянница бывшего полковника ГРУ добавила, что Юлия и Сергей находятся под пристальным наблюдением врачей, поскольку у них «пошатнулось здоровье» и «им нужно постоянное лечение».
«Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?» — сказала Виктория.
По ее мнению, Новая Зеландия является маленькой страной для того, чтобы Скрипали смогли находиться там незамеченными.
В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизни. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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Общество , Дело Скрипалей
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