Россия возобновит авиасообщение с 15 странами

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Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля 

ТАСС 28 минут назад
Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.
"Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно", — сказал собеседник агентства, знакомый с содержанием совещания по вопросу восстановления авиасообщения с иностранными государствами. По его словам, для бизнес-авиации планируется открыть полеты "почти во все страны".
Он также рассказал, что совещание было инициировано в связи с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина "по вопросам восстановления авиасообщения с иностранными государствами и формированию сценария развития отрасли, а также о мерах поддержки авиакомпаний исходя из каждого предлагаемого сценария". В совещании приняли участие представители крупнейших авиакомпаний.
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Общество , Видео , Михаил Мишустин , Росавиация , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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