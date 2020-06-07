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В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым
Фото: Alexander Keltik/Global Look Press
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве. Близкие, родственники и друзья актёра собрались в ритуальном зале митинского крематория.
Актёр Алексей Панин рассказал РИА Новости, что на церемонии было мало людей. Актёра кремируют и похоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.
Кокшенов известен по ролям во многих фильмах, среди которых «Женя, Женечка и „Катюша“», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы» и «Ширли-мырли». Ему было 83 года. О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Станислав Садальский рассказал, как Михаил Кокшенов боролся с недугом. По словам Садальского, он проходил реабилитацию после перенесённого инсульта и высмеивал всё, даже свой недуг. Спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач — так Садальский описал своего друга.
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Общество , Станислав Садальский , Любовь Воропаева , Алексей Панин , РИА Новости , Москва
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