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Российские колледжи должны начать работу с 1 сентября 

РИА Новости 3 часа назад
Названы сроки начала работы колледжей в России
Фото: РИА Новости
Российские колледжи должны начать работать с 1 сентября и научиться организовывать учебный процесс в любых условиях, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
"Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября. В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности. Колледжи должны научиться работать в любых условиях", — заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что за лето министерство должно убедиться, что каждая образовательная организация обеспечит все, чтобы студенты могли учиться без масок, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Дмитрий Глушко , Комсомольская правда
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