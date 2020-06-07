Названы сроки начала работы колледжей в России

Российские колледжи должны начать работать с 1 сентября и научиться организовывать учебный процесс в любых условиях, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко

"Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября. В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности. Колледжи должны научиться работать в любых условиях", — заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что за лето министерство должно убедиться, что каждая образовательная организация обеспечит все, чтобы студенты могли учиться без масок, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования.

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