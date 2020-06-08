«На пути будет много трупов»

Поспешное снятие ограничений из-за коронавируса в России приведет к огромному количеству смертей, объяснили URA.RU вирусологи. Способом борьбы с инфекцией является не только появление массового иммунитета после болезни — более гуманным вариантом станет использование вакцины от коронавируса. А до тех пор, пока она не будет изобретена, следует растягивать процесс распространения COVID-19 среди россиян.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что нужно более решительно выходить из карантинных мер. При этом он отметил, что снимать ограничения следует по всей стране. Однако с этим согласились не все эксперты.

«Если мы решительно снимем ограничения в стране, то, конечно, в течение нескольких лет вирусом переболеют все и у кого-то появится иммунитет. Только это приведет к смерти нескольких десятков тысяч людей. Вы готовы на это пойти?» — задал вопрос вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

С ним согласен и заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов.

«Некоторые другие государства, в том числе страны СНГ, уже сняли ограничительные меры. Но часть из них сделали это поспешно и получили вторую волну коронавируса. И в результате показатели летальности превышают показатели смертности, которые были зафиксированы полтора месяца назад, — рассказал он. — И если в России сейчас поспешно снимут все ограничения, то вскоре все станут говорить о том, что государство убивает свое население».

По мнению эксперта, в попытках победить коронавирус страна не должна жертвовать теми людьми, которые могут не справиться с болезнью. Поэтому ослаблять ограничения в регионах следует с умом, и учитывать, что меры предосторожности могут действовать еще долгие годы.

По словам Альтштейна, победить болезнь можно будет только путем использования вакцин от инфекции и соблюдением эпидемиологических мер — и России стоит пойти именно по этому пути.

«Пустить болезнь на самотек, чтобы у населения появился иммунитет к вирусу, конечно, тоже можно. Только на пути будет много трупов», — объяснил эксперт.

С ними не соглашается иммунолог, академик РАН Виталий Зверев . По его мнению, введенные в России ограничения из-за коронавируса действуют уже слишком долго — на фоне этого у некоторых людей обострились хронические заболевания.