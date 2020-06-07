Опаснее COVID–19: миру грозит новый вирус

Страшная пандемия, о которой ранее говорил врач и телеведущий Александр Мясников вполне вероятна. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU поделился вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Всякое может случиться. Если птичий вирус даст дополнительные мутации, он может оказаться патогенным для человека. Передача такого вируса человеку существует, но не слишком велика», — сказал Альтштейн. По его словам, подобного рода вирусы могут убивать до 100% зараженных.

Вирусолог отметил, что тот опыт, который сейчас переживает мир, будет полезен в случае новой пандемии. «Не стоит думать о том, что завтра разразится смертоносная эпидемия. Я надеюсь, что это будет очень не скоро, вероятность мала», — заключил Альтштейн.

Ранее Александр Мясников заявил, что настоящая эпидемия коронавируса еще впереди, передает агентство Nation News. По его словам, от неё могут погибнуть миллионы людей в первые месяцы распространения. Он подчеркнул, что ни один вирусолог не будет этого отрицать.

В России за минувшие сутки выявлено 8 984 новых пациентов с коронавирусом. Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 467 673 человека, от инфекции умерли 5 859 человек с COVID-19, выздоровел 226 731 пациент.