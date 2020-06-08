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В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 

RT на русском и ещё 5 37 минут назад
В Петербурге проведут тестирование на антитела к COVID-19
Фото: РИА Новости
Бесплатное тестирование на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 проведут в Санкт-Петербурге.
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
Желающие пройти тест должны заполнить анкету на сайте Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или в Едином информационном центре Роспотребнадзора.
В Петербурге зарегистрировано 18 835 случаев инфицирования COVID-19.
Ранее эксперт оценил необходимость массового тестирования на антитела к COVID-19.
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Общество , Ситуация в мире , COVID-19 , Роспотребнадзор , РИА Новости , Санкт-Петербург
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