Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КБР умерли два пациента с COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
В КБР умерли два пациента с COVID-19
Фото: РИА Новости
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 33, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончался 31 пациент с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончались два пациента — мужчина 1937 года рождения из Нальчика и женщина 1949 года рождения из города Прохладный", — говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 76 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 3348. Выздоровели за сутки 76 человек, всего выздоровевших в республике — 1625.
В госпиталях находятся 1029 человек, из которых 57 — в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 500 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 2197 человек, имевших контакты с заразившимися.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. В Челябинске началась подготовка воздушной части парада Победы
Последние новости
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Комментарии
Общество , Происшествия , Кабардино-Балкарская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
«Сиськи есть, ума не надо»
«Сиськи есть, ума не надо»
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Видео
Опубликовано видео спасения женщины из воды
00:28
Опубликовано видео спасения женщины из воды
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
00:50
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
В мире Новости Москвы
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше
00:55
«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше
Политика Статьи
Виталина снова оскорбила память Норкиной
01:02
Виталина снова оскорбила память Норкиной
Шоу-бизнес
«70 лет — стыда нет»: хейтеры обсуждают фото Пугачевой
01:00
«70 лет — стыда нет»: хейтеры обсуждают фото Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение