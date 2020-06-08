В Крыму выявили восемь новых носителей коронавируса

Восемь новых случаев коронавируса выявлено в Крыму за минувшие сутки, четверо пациентов выздоровели, сообщил глава республики Сергей Аксенов

"Подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции: 2 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 6 — при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 446 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших — 317 человек, из них за последние сутки — четверо.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.