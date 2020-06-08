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В Крыму выявили восемь случаев заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
В Крыму выявили восемь новых носителей коронавируса
Фото: РИА Новости
Восемь новых случаев коронавируса выявлено в Крыму за минувшие сутки, четверо пациентов выздоровели, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции: 2 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 6 — при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 446 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших — 317 человек, из них за последние сутки — четверо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Крым наш , Ситуация в мире , COVID-19 , Сергей Аксенов , Республика Крым
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