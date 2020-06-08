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На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Двенадцать новых случаев COVID-19 за сутки выявлено на Сахалине, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 8 июня в Сахалинской области 216 случаев заболевания, 71 человек выписан с выздоровлением, 145 проходят лечение", — написал глава региона в Telegram-канале.
По данным оперштаба, среди 12 новых пациентов инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ три сотрудника Корсаковской ЦРБ, в воскресенье закрытой на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, и один сотрудник Росгвардии. Пять человек заразились в результате контакта с ранее заболевшими, еще у троих COVID-19 обнаружен при обращении с симптомами ОРВИ.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Возвращающимся домой жителям региона рекомендовано иметь аналогичный документ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Ситуация в мире , Валерий Лимаренко , Росгвардия , Сахалинская Область
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