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В России предложили расширить пляжи для борьбы с пандемией 

Lenta.ru и ещё 4 22 минуты назад
В России придумали новую меру для борьбы с пандемией
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.
Так, предполагается, что увеличение территории пляжей и зон купания позволит вместить всех отдыхающих, число которых увеличится из-за ограничений выезда за границу. Однако предлагаемые к открытию пляжи снизят поток отдыхающих примерно в два раза в связи с необходимостью соблюдения ими на пляжах социальной дистанции 1,5-2 метра.
Помимо этого арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты, предупредили в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили, что для всех российских пляжей установят единые требования. Обязательными станут наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, а также обследование дна водолазами. Пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств будут запрещены.
В России за последние сутки было выявлено 8985 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 476 043 случая заражения коронавирусом. Из них 230 тысяч выздоровели, почти 6 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
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Общество , ВОЗ , МЧС , ИТАР-ТАСС
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