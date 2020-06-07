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Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названо число бессимптомных носителей коронавируса
Фото: © РИА Новости
У не менее половины всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
Так она ответила в комментариях в инстаграме на вопрос подписчицы о бессимптомных носителях возбудителя COVID-19 в других странах.
"Конечно бессимптомные носители есть во всех странах. Более того, похоже, их не менее половины", — написала Малышева.
По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
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Общество , Елена Малышева
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