Названо число бессимптомных носителей коронавируса

У не менее половины всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания, заявила врач и телеведущая Елена Малышева

Так она ответила в комментариях в инстаграме на вопрос подписчицы о бессимптомных носителях возбудителя COVID-19 в других странах.

"Конечно бессимптомные носители есть во всех странах. Более того, похоже, их не менее половины", — написала Малышева.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.