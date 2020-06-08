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В России провели более 13 млн тестов на коронавирус 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
В России провели более 13 млн тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор сообщил, что в России провели более 13 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 с начала эпидемии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В России проведено более 13 млн тестов на коронавирус», — говорится в заявлении.
Уточняется, что за сутки было сделано 294 тыс. тестов
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что бесконечного и безграничного роста тестирования на коронавирус не нужно.
Депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.
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Общество , Анна Попова , Госдума , Роспотребнадзор
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