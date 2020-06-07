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Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Маск вступился за торговцев марихуаной
Фото: Кадр: PowerfulJRE / YouTube
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю марихуаной в США. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, продажа наркотика фактически перешла из крупного уголовного преступления в вид законного бизнеса в значительном числе штатов.
«Однако многие из-за него до сих пор попадают в тюрьмы. Это не имеет смысла, это неправильно», — указал он.
Маск отметил, что это высказывание «может навлечь на него неприятности», но он чувствует, что должен был об этом заявить.
В 2018 году стало известно, что Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience. Интервьюер уточнил у Маска, делал ли он это раньше. Бизнесмен ответил утвердительно. Впоследствии фотография довольного предпринимателя разошлась на мемы.
Позднее предприниматель заявил, что не принимает наркотики.
«Любой, кто смотрел подкаст, может подтвердить, что я понятия не имею, как употреблять марихуану. Я в принципе не умею это делать, честно», — сказал Маск.
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Общество , В мире , Илон Маск , SpaceX , США
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