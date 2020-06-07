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Sina (Китай): почему русские «сильные, словно медведи»? Узнав, что они едят, интернет-пользователи заявили, что теперь им все стало ясно 

ИноСМИ 55 минут назад
«Русские сильные, словно медведи»
Фото: РИА Новости
Многие не могут понять, почему русских считают «воинственным народом». Пользователь «Сины» обращает внимание на телосложение и уверяет: один внешний вид русских может внушить страх, ведь они такие же сильные, как медведи. Но этому они обязаны не только генам, пишет он.
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Россия — наш сосед с самой большой в мире территорией. Но многие недоумевают, почему русских называют «воинственным народом». Однако, когда вы повстречаете русских, вы сразу поймете: они очень смелые и внушают страх. Будь то физическая форма, внешний вид или их характер, они никому не уступят в смелости.
Даже если мы, китайцы, каждый день будем заниматься физическими упражнениями, наша сила все равно будет не так заметна, как у них.
У нас тоже есть мускулы, но мы — восточные люди, и потому наше телосложение сильно отличается от телосложения русских. Как правило, у них отчетливо видны мышцы, из-за чего они выглядят очень сильными. Но этой силе они обязаны не только генам, но и культуре питания.
По мнению многих, в России мужчины такие же сильные, как медведи, откуда пошел этот стереотип? Узнав о том, что едят русские, интернет-пользователи заявили, что теперь им стало все ясно. Так как русские уделяют особое внимание питательности продуктов, они стараются есть три раза в день, при этом их цель — не только наполнить желудок, но и получить как можно больше питательных веществ, чтобы быть здоровыми. Сейчас я расскажу вам, что такое русская еда!
Русские особенно любят мясо. Нам, китайцам, тоже нравится есть шашлыки, однако китайский шашлык — ничто в сравнении с большим русским свиным шашлыком. Поскольку обычно вес одной такой порции шашлыка действительно слишком велик, русские часто любят приговаривать: никуда не годится, если куски мяса маленькие, потому что его тогда даже на один зубок не хватит! Самое приятное — это есть большие куски мяса, ведь только ими и можно наесться!
Затем следуют морепродукты. Благодаря уникальному географическому положению России, добыча морепродуктов в ней относительно велика, поэтому те превратились в продукты питания, которые часто можно встретить на русском столе. Морепродукты богаты белком и разнообразными питательными веществами, и несмотря на то, что в России их готовят очень простым способом, русские регулярно употребляют их в пищу, и поэтому неудивительно, что у этого «воинственного народа» так часто встречается такое крепкое телосложение!
Русские также часто едят отбивные и ветчину. Все мы знаем, что погода в России очень холодная, поэтому русские должны есть как можно больше продуктов, которые могут помочь противостоять морозу. Поэтому такие блюда — не только наполняют желудок и согревают, но и очень питательные. Как только температура опускается ниже 20 градусов, русские обязательно будут есть досыта, ведь только так можно противостоять холодам.
Кроме того, для русской кухни характерны самые разнообразные супы. В зимнее время мы, китайцы, предпочитаем есть супы, однако и воинственные русские их очень любят, большинство бульонов варятся на мясе и костях. В некоторые бульоны также добавляют рыбью икру, которая, как мы знаем, богата белком. Несмотря на то, что в Китае цена на икру сравнительно высокая, она широко распространена в России, поскольку икра в несколько раз повышает пищевую ценность обычной тарелки бульона.
Также хорошо известно, что русские обожают сладости. Они уделяют особое внимание качеству жизни, поэтому содержание сахара в их пирожных и тортах очень высокое, при этом они редко в них что-то добавляют. И несмотря на то, что десерты получаются вкусными, они обладают высокой калорийностью. Русские любят и салаты, вкус у них богатый, но они очень калорийны, ведь основными ингредиентами выступает майонез, яйца, ветчина и рыба.
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Общество , Китай
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