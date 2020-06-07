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Иммунолог назвал стресс неочевидной причиной заражения коронавирусом 

News.ru и ещё 1 29 минут назад
Названа неочевидная причина заражения коронавирусом
Фото: News.ru
Российский иммунолог Анатолий Суслов заявил, что человек в стрессовом состоянии больше подвержен заражению коронавирусом.
По словам медика, попадание вирусных частиц в организм не равно заражению.
Допустим, на одной пылинке тысячи вирусных частиц попали в организм. Если человек здоров, они будут для человека незаметны. Именно иммунитет защищает человека, который бессимптомно переносит коронавирус, — цитирует медика РИА Новости.
Стресс или переутомление, по мнению иммунолога, могут стать лазейкой для вируса.
Как писал NEWS.ru, телеврач Александр Мясников также связал подверженность заболеванию COVID-19 с тревожностью и страхом. Ранее медик уже предостерегал россиян от паники, потому что люди «смертны по факту своего существования». Его позиция вызвала общественный резонанс, и вскоре появилась петиция с требованием отстранить Мясникова от эфиров.
Количество подтверждённых смертей от COVID-19 превысило 400 тысяч.
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Общество , Александр Мясников , РИА Новости
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