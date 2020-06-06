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Онищенко оценил новые рекомендации ВОЗ по ношению масок 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Онищенко оценил новые рекомендации ВОЗ по ношению масок
Фото: Официальный сайт президента России
Ношение масок в магазинах, в транспорте и в местах массового скопления людей — рекомендация, которая была предложена отечественными специалистами за долго до последних заявлений Всемирной организации здравоохранения. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил бывший главный врач РФ и действующий депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
— Мы давно просили граждан носить индивидуальные защитные элементы в местах, где скапливается много людей. И если в ВОЗ только сейчас об этом говорят, то у нас давно применяется эта система. И это далеко не новость, — сказал парламентарий.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ВОЗ пересмотрели рекомендации по использованию масок. Теперь специалисты призывают носить защитные средства в общественных местах, в транспорте. Также они рекомендуют использовать маски людям с хроническими заболеваниями и врачам любых специализаций.
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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , ВОЗ , Госдума
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