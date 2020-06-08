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Раскрыты возникшие из-за коронавируса новые привычки россиян 

Lenta.ru и ещё 8 35 минут назад
Раскрыты новые привычки россиян из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Российские туристы раскрыли новые привычки, которые возникли у них во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру», передает РИА Новости.
Согласно полученным данным, большинство россиян, 18 процентов, стали держаться подальше от незнакомых людей в общественных местах. Еще 14 процентов опрошенных рассказали, что начали оглядываться на улицах в поисках представителей контролирующих органов, способных выписать штраф.
Кроме того, 12 процентов респондентов заявили, что теперь регулярно моют руки, а 11 процентов приобрели навык открытия двери и вызова лифта при помощи локтя. Наконец, каждый десятый участник исследования сообщил, что научился находить себе занятие дома и не выходить лишний раз на улицу.
При этом по 6 процентов пользователей сервиса отметили, что увлеклись цветоводством и научились качественно дезинфицировать предметы, 4 процента начали чаще есть сладкое, еще столько же — постоянно заниматься спортом. Еще 2 процента путешественников во время изоляции доставали фотоальбомы и просматривали снимки из предыдущих поездок.
5 июня сообщалось, что российские туристы раскрыли способы сэкономить на отпуске после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Больше половины путешественников (52,3 процента) могут отказаться от спонтанных покупок во время отдыха. 38,3 процента опрошенных намерены не питаться в ресторанах и готовить еду самостоятельно, а 35,2 процента перестанут тратить деньги на развлечения.
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Общество , Социология , РИА Новости
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