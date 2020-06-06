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Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли 

Lenta.ru 33 минуты назад
Россиянам вернут деньги из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
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По его словам, кабмин готов выпустить постановление по возврату гражданам средств за отмененные концерты, спектакли, выставки и другие культурные события.
«Мы исходим из того, что билет — это договор, обязательства по договору нужно выполнять. Как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организаций будет полгода для того, чтобы они вернули гражданам деньги за отмененные мероприятия», — пояснил вице-премьер.
Он добавил, что сейчас у россиян на руках более семи миллионов заранее купленных билетов и абонементов.
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