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Россиянам вернут деньги из-за коронавируса 

Майк Габриелян и ещё 4 13 минут назад
Россиянам вернут деньги из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Россиянам вернут деньги за билеты на культурные мероприятия, пропавшие из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
Он отметил, что после указа президента правительство готово выпустить постановление о возврате гражданам средств за отмененные концерты, спектакли, выставки и т.д.
«Билет — это договор, обязательства по договору нужно выполнять», — сказал Чернышенко.
По его словам, когда регион выйдет из режима повышенной готовности, у организаций культуры будет полгода, чтобы вернуть людям деньги за отмененные мероприятия.
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По подсчетам чиновников, сейчас у россиян на руках более 7 млн заранее купленных билетов и абонементов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Совфед одобрил закон, возвращающий пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии.
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Общество , Социология , Совет Федерации
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