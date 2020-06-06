Россиянам вернут деньги из-за коронавируса 

Россиянам вернут деньги за билеты на культурные мероприятия, пропавшие из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что после указа президента правительство готово выпустить постановление о возврате гражданам средств за отмененные концерты, спектакли, выставки и т.д.

«Билет — это договор, обязательства по договору нужно выполнять», — сказал Чернышенко.

По его словам, когда регион выйдет из режима повышенной готовности, у организаций культуры будет полгода, чтобы вернуть людям деньги за отмененные мероприятия.

По подсчетам чиновников, сейчас у россиян на руках более 7 млн заранее купленных билетов и абонементов.