Названа внезапная причина заражения коронавирусом 

Страх может привести к заболеванию коронавирусом, потому что негативные чувства снижают иммунитет и запускают инфекцию. Так считает врач Александр Мясников

«Стресс тратит твои гормоны, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист поведал об эксперименте, когда лабораторных крыс намеренно подвергали стрессу. Ученые пришли к выводу, что запуганное животное болело чаще и дольше, чем его сородичи, живущие в обычном режиме.

Кроме того, медик призвал не верить фейкам и мифам, а также со скепсисом относиться к информации из непроверенных источников.

В России за последние сутки выявили 8855 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 458 689 эпизодов COVID-19. Таковы данные оперативного штаба на 6 июня.