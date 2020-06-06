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Метеоролог спрогнозировал «капризное» лето в России 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Россиянам пообещали «капризное» лето
Фото: News.ru
Летом 2020 года погода на всей территории РФ будет переменчивой, холодные и дождливые дни будут сменяться жаркими.
Об этом в интервью URA.RU сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, летом прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север. Это явление будет особенно выражено на Урале, но в целом — характерно для всей страны. Из-за этого погода будет меняться радикальным образом.
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Вильфанд объяснил такое движение воздушных масс сменой климата, отметив, что аналогичные явления происходят во всём мире. При этом увеличивается число ливней, ураганов и гроз. Метеоролог допустил, что нетрадиционное движение воздушных масс может хорошо сказаться на урожае в России.
Как ранее писал NEWS.ru, синоптики с вероятностью 60% спрогнозировали аномально жаркое лето в Западной Сибири.
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Общество , Погода , Роман Вильфанд
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