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Минздрав заявил о переломе ситуации с коронавирусом 

Профиль и ещё 1 1 час назад
Минздрав рассказал россиянам о ситуации с коронавирусом
Фото: ТАСС
Перелом в ситуации с коронавирусом в стране наступил, несмотря на увеличение числа заболевших, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин.
Чиновник отметил, что опыт борьбы с коронавирусной инфекцией будет помогать при осложнении эпидемиологической ситуации в будущем, в том числе в случае возникновения второй волны заболевания. Камкин подчеркнул, что в настоящее время рассматривает вопрос увеличения числа коек на этот случай, сообщает РИА Новости.
Замглавы ведомства рассказал, что в пиковый период более 50 федеральных медицинских центров в регионах были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом. В Москве девять перепрофилированных под COVID-19 медцентров в ближайшее время вернутся к оказанию помощи по своему профилю, уточняет ТАСС.
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Ранее стало известно, что препарат для лечения коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в рамках ОМС. Лекарство уже 11 июня поступит в клиники и будет предоставлено бесплатно для россиян.
Всего в России за время пандемии коронавирус выявили у 449 834 человек, более 212 тысяч поправились, 5528 скончались от заболевания.
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Общество , Евгений Камкин , Минздрав РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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