Минздрав рассказал россиянам о ситуации с коронавирусом

Перелом в ситуации с коронавирусом в стране наступил, несмотря на увеличение числа заболевших, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин

Чиновник отметил, что опыт борьбы с коронавирусной инфекцией будет помогать при осложнении эпидемиологической ситуации в будущем, в том числе в случае возникновения второй волны заболевания. Камкин подчеркнул, что в настоящее время рассматривает вопрос увеличения числа коек на этот случай, сообщает РИА Новости.

Замглавы ведомства рассказал, что в пиковый период более 50 федеральных медицинских центров в регионах были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом. В Москве девять перепрофилированных под COVID-19 медцентров в ближайшее время вернутся к оказанию помощи по своему профилю, уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что препарат для лечения коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в рамках ОМС. Лекарство уже 11 июня поступит в клиники и будет предоставлено бесплатно для россиян.

Всего в России за время пандемии коронавирус выявили у 449 834 человек, более 212 тысяч поправились, 5528 скончались от заболевания.