Комаровский заявил об опасности переболевших COVID-19

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Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

Специалист подчеркнул: даже полностью излечившийся человек может переносить вирус.

— Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его, — напомнил Комаровский.

Поэтому нужно обязательно соблюдать дистанцию и как можно чаще мыть руки, добавил врач.