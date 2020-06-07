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Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом 

Вечерняя Москва и ещё 4 15 минут назад
Комаровский заявил об опасности переболевших COVID-19
Фото: youtube.com
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
Специалист подчеркнул: даже полностью излечившийся человек может переносить вирус.
— Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его, — напомнил Комаровский.
Поэтому нужно обязательно соблюдать дистанцию и как можно чаще мыть руки, добавил врач.
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Общество , Вторая волна , Евгений Комаровский
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