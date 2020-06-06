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Названы дата и место похорон Михаила Кокшенова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 54 минуты назад
Названы дата и место похорон Михаила Кокшенова
Фото: РИА Новости
Народный артист России Михаил Кокшенов, который умер в возрасте 83 лет, будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище.
«Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Михайловича», — написала на своей странице в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.
Накануне она сообщила об уходе Михаила Кокшенова из жизни.
Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве. В 1957 году окончил Московский индустриальный техникум, работал инженером управления «Главнефтерудпром». В 1963 году окончил Театральное училище им. Щукина и стал актером Академического театра им. Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр. В 1974 году перешел в Театр-студию киноактера.
В кино Кокшенов дебютировал в 1964 году в роли Миши в картине «Председатель», став вскоре одним из самых снимаемых киноактеров. Кокшенов играл также в фильмах «Время, вперед» (1965), «В огне брода нет» (1967), «Женя, Женечка и „катюша“ (1967), „Адъютант его превосходительства“ (1969), „О друзьях-товарищах“ (1970), „В зоне особого внимания“ (1977), „Маленькие трагедии“ (1979), „Белые Росы“ (1983), сериале „Вечный зов“ (1973-1983), „Не может быть“ (1975), „Спортлото-82“ (1982), „По улицам комод водили…“ (1978).
В октябре 2017 года Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, вскоре переведен в Центральную клиническую больницу № 1 управделами президента. В январе 2018 года актер был выписан из больницы. После выписки на публике не появлялся.
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Общество , Другое , Любовь Воропаева , Михаил Кокшенов
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