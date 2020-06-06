Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной

Бывшая супруга Армена Джигарханяна пару лет назад повздорила с журналистом Юлией Норкиной.

На ток-шоу «Пусть говорят» обсуждали скандальный развод Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном.

Тамара Семина , Народная артистка РСФСР, назвала пианистку «наглой и отвратительной». Виталина вступила в перепалку и начала угрожать 80-летней актрисе.

Защитила Семину тогда Юлия Норкина, резко осудив поведение экс-супруги пожилого актера, — рассказывают runews24.

Как оказалось, Цымбалюк-Романовская ничего не забыла. И решила, что сейчас само время опубликовать в соцсети фрагмент той скандальной передачи.

Виталина снабдила видео собственным комментарием, своего рода эпитафией покойной.

«В моем окружении с детства так не вели себя никогда, поэтому закадровый текст, к сожалению уместен. Гипофиз Клима Чугункина в действии. Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично так себя вести… Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить», — написала она в микроблоге.

Фолловеры осудили этот выпад.

«Это очень не воспитанно…о покойниках плохо не говорят! Нельзя так…», «Показываете…как-бы из-под тишка…», «Представляю какая в вас смертная обида засела, если Вы сейчас это видео поставили».

Впрочем, кто-то и поддержал пианистку.

«Я тоже помню эту передачу, где на вас, Виталина, очень несправедливо нападали».

Как ранее писал «Рамблер», журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.