Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной

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«Нельзя так»: в сети осудили Виталину, обсмеявшую умершую Норкину 

Ирина Лебедева 28 минут назад
Бывшая супруга Армена Джигарханяна пару лет назад повздорила с журналистом Юлией Норкиной.
На ток-шоу «Пусть говорят» обсуждали скандальный развод Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном.
Тамара Семина, Народная артистка РСФСР, назвала пианистку «наглой и отвратительной». Виталина вступила в перепалку и начала угрожать 80-летней актрисе.
Защитила Семину тогда Юлия Норкина, резко осудив поведение экс-супруги пожилого актера, — рассказывают runews24.
Как оказалось, Цымбалюк-Романовская ничего не забыла. И решила, что сейчас само время опубликовать в соцсети фрагмент той скандальной передачи.
Виталина снабдила видео собственным комментарием, своего рода эпитафией покойной.
«В моем окружении с детства так не вели себя никогда, поэтому закадровый текст, к сожалению уместен. Гипофиз Клима Чугункина в действии. Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично так себя вести… Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить», — написала она в микроблоге.
Фолловеры осудили этот выпад.
«Это очень не воспитанно…о покойниках плохо не говорят! Нельзя так…», «Показываете…как-бы из-под тишка…», «Представляю какая в вас смертная обида засела, если Вы сейчас это видео поставили».
Впрочем, кто-то и поддержал пианистку.
«Я тоже помню эту передачу, где на вас, Виталина, очень несправедливо нападали».
Как ранее писал «Рамблер», журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
О смерти жены в своем Instagram рассказал теле— и радиоведущий Андрей Норкин.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Тамара Семина , Андрей Норкин , Армен Джигарханян
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