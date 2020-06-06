Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной

Напомним, два года назад прогремел скандал, связанный с разводом пианистки с Джигарханяном. Историю обсуждали на ток-шоу «Пусть говорят». Народная артистка РСФСР Тамара Семина назвала Романовскую «наглой и отвратительной». Та в ответ адресовала актрисе угрозы. Защитила Семину журналист Юлия Норкина. Она оттолкнула бывшую жену актера, осудив ее за нападки на 80-летнюю Семину.

В пятницу стало известно о смерти Норкиной, об этом сообщил ее супруг, телеведущий Андрей Норкин в соцсетях. В свою очередь, Цымбалюк-Романовская решила отличиться и опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент скандальной передачи.

Подписчики Виталины разделились на два лагеря. Одни посчитали неуместными комментарии в день смерти человека, другие, наоборот, поддержали ее и даже отметили сдержанность.