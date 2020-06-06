Экс-жена Джигарханяна поглумилась над смертью Норкиной

«В моем окружении с детства так не вели себя никогда, поэтому закадровый текст, к сожалению уместен. Гипофиз Клима Чугункина в действии. Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично так себя вести… Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить», — прокомментировала она отрывок видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзья. Говорят, сегодня из нашего мира ушёл человек. Говорят, это супруга известного ведущего. Соболезнуем родным и близким. Это — фрагмент эфира о «разводе» н.а. СССР Армена Джигарханяна, где все клеветали на меня (а теперь уже очевидно, что это была клевета) — его бывшую супругу, которая служила пожилому артисту и Человеку 15 лет своей жизни. Потом народный артист сильно заболел и начались программы. И вот, в одной из них, эта женщина — я не знала вообще «кто это» — вот так вела себя в студии. В моем окружении с детства так не вели себя НИКОГДА, поэтому закадровый текст, к сожалению уместен. Гипофиз Клима Чугункина в действии. Я не понимаю, КЕМ надо быть, чтобы публично ТАК себя вести… Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить. Работайте над собой, не теряйте человеческий облик ни при каких обстоятельствах. Берегите себя и своих близких🙏 #первыйканал #пустьговорят #берегитесебяисвоихблизких