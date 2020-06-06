Описаны последние дни жизни Кокшенова

Жёны Кокшенова — нынешняя Наталья и бывшая Елена — вдвоём ухаживали за актёром, стараясь поставить его на ноги. Артист последние три года ни с кем не общался, жил как затворник и боролся с последствиям инсульта.

В браке с первой женой Еленой Михаил Кокшенов прожил больше 20 лет. Она пришла ему на помощь, когда узнала, что актёр нуждается в уходе, пишет KP.RU.

Обе женщины сплотились, чтобы помочь любимцу публику встать на ноги. Врачи и жёны сделали невозможное — к звезде советского кино вернулась речь. Все надеялись на лучшее, но врачи обнаружили у Кокшенова онкологию. Лечение актёр проходил в одном из подмосковных реабилитационных центров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Лепёхина, жена российского актёра Михаила Кокшенова, скончавшегося 5 июня, рассказала о причине его смерти. Лепёхина опровергла сообщения, что её супруг болел коронавирусом.