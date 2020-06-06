Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: обе жены Кокшенова ухаживали за актёром перед смертью 

News.ru 4 часа назад
Описаны последние дни жизни Кокшенова
Фото: ТАСС
Жёны Кокшенова — нынешняя Наталья и бывшая Елена — вдвоём ухаживали за актёром, стараясь поставить его на ноги. Артист последние три года ни с кем не общался, жил как затворник и боролся с последствиям инсульта.
В браке с первой женой Еленой Михаил Кокшенов прожил больше 20 лет. Она пришла ему на помощь, когда узнала, что актёр нуждается в уходе, пишет KP.RU.
Обе женщины сплотились, чтобы помочь любимцу публику встать на ноги. Врачи и жёны сделали невозможное — к звезде советского кино вернулась речь. Все надеялись на лучшее, но врачи обнаружили у Кокшенова онкологию. Лечение актёр проходил в одном из подмосковных реабилитационных центров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Лепёхина, жена российского актёра Михаила Кокшенова, скончавшегося 5 июня, рассказала о причине его смерти. Лепёхина опровергла сообщения, что её супруг болел коронавирусом.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
News.ru: последние новости
Выяснилась причина смерти жены телеведущего Андрея Норкина Выяснилась причина смерти жены телеведущего Андрея Норкина Садальский рассказал, как Кокшенов боролся с болезнью Садальский рассказал, как Кокшенов боролся с болезнью Умер актёр Михаил Кокшенов Умер актёр Михаил Кокшенов
Общество , Михаил Кокшенов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Россия ответила на хамство Госдепа
05:24
Россия ответила на хамство Госдепа
Политика Африка
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
00:16
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
00:38
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Армия
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
03:56
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение