Легко ли будет россиянам найти работу в июле 

В июле ожидается отмена многих ограничений, которые были введены в России на фоне распространения коронавируса. Например, о планах снять максимум карантинных мер к началу следующего месяца заявил мэр Москвы Сергей Собянин . Однако такая перспектива несёт не только прежнюю свободу, но и новые сложности. В частности, уволенным во время пандемии будет затруднительно найти работу. А действующие работники могут лишиться премий или части зарплаты. Какие ещё изменения могут коснуться жителей страны, выяснял NEWS.ru.

Проблемы с поиском работы

В июле обстановка в экономике будет депрессивной и трудности с поиском работы ожидают многих соискателей, полагает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов . Например, специалистов среднего уровня сферы услуг: для них попросту не будет нужного количество рабочих мест.

Василий Колташов [руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества]

В производстве тоже будет непросто. Специалистам офисного хозяйства, рекламщикам будет сложнее найти работу, пиарщикам. Всевозможным сервисам, от которых можно отказаться — услуги консультантов. Им всем будет очень сложно, потому что они входят в перечень избыточных трат компаний. Всё офисное хозяйство должно будет сжаться, уменьшиться. Продавцы автомобилей в проблемной зоне. Риелторы с удивлением обнаружат, что стало очень непросто. Естественно, кафе, рестораны.

В тоже же время несколько легче будет найти работу с низкой квалификацией: доставки, розничной торговли, упаковки, отметил Колташов. Однако не все захотят устраиваться на такую должность.

Между тем, по данным Росстата , число безработных в России за месяц возросло более чем 800 тысяч человек: с 3,485 млн в марте до 4,3 млн в апреле. Рост числа оставшихся без трудоустройства в апреле 2020 года к апрелю 2019-го составил 21%.

Срезание зарплат

Снижение зарплаты во время пандемии затронуло около 40% россиян, отмечается в результатах опроса, который провёл центр трудовых исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Вместе с тем, порядка 10% опрошенных потеряли работу, а 30% рассказали о лишении заработка членов семей. Каждый пятый (около 20%) утратил премии или бонусы, а 7% стали задерживать зарплату.

Больше всего потеряли в деньгах работники сфер строительства, торговли и обслуживания — наиболее пострадавших отраслей. Среди самозанятых заработки уменьшились у 75%, а среди наёмных сотрудников средних и крупных предприятиях — у 48%.

Для экономии денег в практику работодателей может войти привлечение работников в качестве временных подрядчиков и отмена денежного поощрения, считает Колташов.

Останется неизменным срезание премий. Многие бонусы «в конверте» тоже срезаны, зарплаты будут понижены по множеству отраслей. Работодатели будут стараться платить по минимуму, зная, что рынок полностью находится в их руках и что нужно здесь извлекать выгоду. С другой стороны, у людей не будет больших вариантов — рабочие места, которые будут появляться, будут плохими, — добавил эксперт.

Из «удалёнки» вернутся не все Изменения в сфере организации труда коснулись около 60% всех работающих, говорится в результатах исследования ИНСАП РАНХиГС. Вместе с тем, половина перешедших на удалённую работу или выбравших отпуск на время пандемии жителей России намерены в июле вернуться к прежней форме занятости.

Однако возвращение на привычное рабочее место затронет не всех, полагает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков . Он предположил в беседе с NEWS.ru, что некоторые специалисты продолжат работать дистанционно.

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Author: Александр Щербаков [профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС]

Поскольку выяснится, что эта работа достаточно удобная — и для работодателя, и для самого работника. И по доходности она не уступает пребыванию на рабочем месте у работодателя. Какая-то часть, безусловно, останется работать в том же стиле, поскольку это предполагает более творческий подход. Когда сам работник обустраивает своё рабочее место по своему вкусу, сам распоряжается своим рабочим временем. Какая-то часть работников, связанная именно с такой деятельностью — умственного и интеллектуального труда, наверное, сохранят за собой такую возможность.