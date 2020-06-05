«Это ложь»: супруга Хабенского о мошенничестве

По словам Литвиновой, строительная фирма «Империя», с которой ее муж заключил договор на ремонт квартиры в элитном ЖК в районе станции метро Новослободская, полностью выполнила свои обязательства.

«Это ложная информация. Все свои обязательства компания "Империя" выполнила. Ничего подобного не было», — приводит РЕН ТВ слова Литвиновой.