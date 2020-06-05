«Это ложь»: супруга Хабенского о мошенничестве

Жена актера Константина Хабенского Ольга Литвинова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что ее супруг стал жертвой мошенников при ремонте квартиры в Москве в 2018 году.
По словам Литвиновой, строительная фирма «Империя», с которой ее муж заключил договор на ремонт квартиры в элитном ЖК в районе станции метро Новослободская, полностью выполнила свои обязательства.
«Это ложная информация. Все свои обязательства компания "Империя" выполнила. Ничего подобного не было», — приводит РЕН ТВ слова Литвиновой.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеканал РЕН ТВ сообщил, что Константин Хабенский обратился в Главное следственное управление СК России по Москве, сообщив, что недобросовестный подрядчик отказывается возвращать деньги за не полностью выполненные работы по ремонту квартиры.