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Бывший участник КВН умер от инсульта 

Вероника Полынина 3 минуты назад
Бывший участник КВН умер от инсульта
Фото: media.az
Участник команды КВН «Парни из Баку» Рауф Аскеров умер от инсульта, сообщило азербайджанское издание TrendLife со ссылкой на телеведущего Вадо Коровина.
«Рауф скончался в мае, но я только сегодня узнал от моего друга из США. Из-за пандемии коронавируса даже не смогли его достойно похоронить», — рассказал Коровин.
Он отметил, что Аскеров был замечательный, добрый, честный, щедрый, талантливый и солнечный человек.
Команда «Парни из Баку» в 1992 году стала чемпионом сезона, в 1995 году выиграла Летний кубок КВН, в 2000 году победили в Турнире десяти.
Как сообщал «Рамблер», в феврале стало известно о смерти 25-летнего участника команды КВН «Армянская сборная» Овика Григоряна.
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Общество , Баку
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