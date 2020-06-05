Бывший участник КВН умер от инсульта 

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Участник команды КВН «Парни из Баку» Рауф Аскеров умер от инсульта, сообщило азербайджанское издание TrendLife со ссылкой на телеведущего Вадо Коровина.

«Рауф скончался в мае, но я только сегодня узнал от моего друга из США. Из-за пандемии коронавируса даже не смогли его достойно похоронить», — рассказал Коровин.

Он отметил, что Аскеров был замечательный, добрый, честный, щедрый, талантливый и солнечный человек.

Команда «Парни из Баку» в 1992 году стала чемпионом сезона, в 1995 году выиграла Летний кубок КВН, в 2000 году победили в Турнире десяти.

Как сообщал «Рамблер», в феврале стало известно о смерти 25-летнего участника команды КВН «Армянская сборная» Овика Григоряна.