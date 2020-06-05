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Россиян призвали носить маски даже при снижении числа заражений коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
К россиянам обратились с призывом из-за коронавируса
Фото: ТАСС
Россиянам необходимо носить маски и перчатки даже при снижении числа заражений COVID-19. К этому призвала главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева, ее обращение опубликовано на сайте министерства.
Васильева пояснила, что у большой доли заразившихся нет симптомов, но есть вирус, который может выделяться и распространяться. Если инфицированный человек будет носить маску, она защитит от вируса других.
«И если все будут носить маски, то мы, таким образом, сможем защитить друг друга», — сказала Васильева.
Необходимость носить перчатки фтизиатр объяснила тем, что то больной человек может покашлять в кулак, после чего оставить следы вируса на часто используемых поверхностях, например, дверных ручках. К этой поверхности может прикоснуться другой человек без перчаток, а затем дотронуться до своего лица и занести в организм вирус через верхние дыхательные пути.
Ранее россиянам дали советы по выбору масок и перчаток; По словам врача-косметолога, маска должна быть не тканевой, а медицинской, так как на ткани скапливаются и размножаются микробы человека. Перчатки стоит покупать с тальком, потому что необработанные средства защиты могут привести к потливости рук и созданию среды для размножения микробов. Из-за этого могут обостриться экземы и дерматит.
В России за весь период пандемии зафиксировали 449 834 случая инфицирования, умерли 5528 человек, выздоровели 212 680.
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Комментарии
Общество , Ирина Васильева , Минздрав РФ
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