Симоньян ответила NYT на обвинения в расизме 

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала невежественными и бестолковыми журналистов газеты New York Times, обвинивших ее в расизме.

«Западные СМИ обвинили меня в расизме. Потому что я перепостила вот этот текст Стешина, где есть слово «негр», — написала Симоньян в Telegram.

При этом она указала, что сама является этническим меньшинством.

«В моей стране этническое меньшинство — это я. Это я все детство слышала в свой адрес «черная», а также «черномазая». Это я в девять лет пережила погромы и пряталась под диваном, когда тогдашняя местная власть устроила провокацию против «черных». Это мой детский стоматолог выгнал нас с порога, потому что «больше не лечит черных». Это моя первая учительница рекомендовала моей маме какое-то время не водить меня в школу, потому что «черным небезопасно». Это моя интеллигентная бабушка закрывала мне уши, когда соседка шипела вслед: «Черножопые приперлись». Та самая бабушка, которая пережила депортацию в 11 лет за то, что она «черная». Это мне мой первый краснодарский главред запрещал записывать стендапы, чтобы не было видно моего «черного» лица, объясняя это тем, что «зрителей раздражает», — написала главред RT.

По ее словам, «именно слово „черный“ применительно к расе или нации в русском языке является оскорбительным», «а слово „негр“ — не является».

«Но вы же не знаете этого ничего. И знать не хотите», — написала Симоньян, обращаясь к зарубежным журналистам. «Поэтому расисты — это вы. Вы и ваша „исключительность“. Вы и ваше упертое, тупое нежелание понять, что в мире есть другие культуры и другие, сука, языки. Которым позволено развиваться и эволюционировать по-своему, а не по-вашему», — добавила она.

Она сыронизировала, что если бы была такой же невежественной и бестолковой, как западные журналисты, то назвала бы расистами их. «Потому что в вашем языке нет слова „россиянка“, а есть только „русская“, и вы называете меня русской, тем самым отрицая мое право принадлежать к той этнической группе, к которой я принадлежу», — добавила Симоньян, родившаяся в армянской семье.

«Но я так писать не буду, потому что это так же тупо, как то, что пишете вы. Я горжусь своей страной, где добрая сотня национальностей живет вместе и пережевала и выплюнула жуткий период межэтнических разборок из моего детства. И когда вы называете меня русской, мне приятно. Хотя во мне нет ни капли русской крови. Живите дальше, тоните в своей тупости и неумении принять, что в мире вы не одни. Если бы вы были другими, у вас бы не было сейчас этого ада», — подытожила главред.

Ранее американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».