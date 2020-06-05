«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова 

Михаил Кокшенов , скончавшийся 5 июня, боролся с последствиями перенесенного инсульта, посмеиваясь, заявил на своей странице в Instagram актер Станислав Садальский . Кончину народного артиста он назвал «уходом эпохи».

Садальский подчеркнул, что Кокшенов перенес инсульт около двух лет назад. Последствия удара были ощутимы, но актер, по его словам, никогда не опускал руки и не падал духом.

«Спортсмен, серцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг», — написал актер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Кокшенов — «украшение любого фильма», отметил Садальский, упомянув, что за свою 60-летнюю карьеру актер сыграл в более, чем 200 фильмах.

«"Уходит эпоха" — банальное выражение, но это правда.

Уходят лучшие, уходят столпы нашего золотого периода нашего кинематографа. Замены им нет и равных им нет», — подчеркнул артист.

Садальский написал, что не знает, где похоронят Кокшенова, но предположил, что скорее всего это будет Новодевичье кладбище, где покоятся мама и бабушка народного артиста.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Telegram-канал Baza опубликовал информацию, что по предварительной версии причиной смерти Михаила Кокшенова стали осложнения со здоровьем, вызванные заражением коронавирусной инфекцией.