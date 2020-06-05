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«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова 

Павел Тиунов и ещё 1 15 минут назад
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Михаил Кокшенов, скончавшийся 5 июня, боролся с последствиями перенесенного инсульта, посмеиваясь, заявил на своей странице в Instagram актер Станислав Садальский. Кончину народного артиста он назвал «уходом эпохи».
Садальский подчеркнул, что Кокшенов перенес инсульт около двух лет назад. Последствия удара были ощутимы, но актер, по его словам, никогда не опускал руки и не падал духом.
«Спортсмен, серцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг», — написал актер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Кокшенов — «украшение любого фильма», отметил Садальский, упомянув, что за свою 60-летнюю карьеру актер сыграл в более, чем 200 фильмах.
«"Уходит эпоха" — банальное выражение, но это правда.
Уходят лучшие, уходят столпы нашего золотого периода нашего кинематографа. Замены им нет и равных им нет», — подчеркнул артист.
Садальский написал, что не знает, где похоронят Кокшенова, но предположил, что скорее всего это будет Новодевичье кладбище, где покоятся мама и бабушка народного артиста.
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Ранее, как сообщал «Рамблер», Telegram-канал Baza опубликовал информацию, что по предварительной версии причиной смерти Михаила Кокшенова стали осложнения со здоровьем, вызванные заражением коронавирусной инфекцией.
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Комментарии
Общество , Станислав Садальский , Михаил Кокшенов
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